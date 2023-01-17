Воротилова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротилова Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Воротилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Воротилов Иван

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Воротилов Иван

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воротилов Климент Иванович

Отец ребёнка: Воротилов Иван

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Воротилов Аремпий(?) Иванович

Отец ребёнка: Воротилов Иван

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
После 1923

Муж: Воротилов Иван

Смерть
Неизвестно
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