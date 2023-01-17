Воротилова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Воротилов Василий Иванович
Отец ребёнка: Воротилов Иван
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Воротилов Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воротилов Климент Иванович
Отец ребёнка: Воротилов Иван
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воротилов Аремпий(?) Иванович
Отец ребёнка: Воротилов Иван
Бракосочетание
После 1923
Муж: Воротилов Иван
Смерть
Неизвестно