Зуева (Свинолупова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева (Свинолупова) Нина Васильевна

Зуева (Свинолупова) Нина Васильевна

avatar

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.08.1932

Дата смерти

24.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Зуев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иванович

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Анатолий Иванович

Смерть
24.07.2010
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close