Зуева (Свинолупова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1932
Дата смерти24.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Зуев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иванович
Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2010
Калуга, город Калуга, Калужская область