Хромов Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Хромов Николай
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Хромов) Наталья
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: (Хромов) Мария
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Хромов) Серафима
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хромов Василий
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хромов Иван
Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна