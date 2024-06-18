Хромов Андрей Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хромов Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Хромов Николай

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Хромов) Наталья

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: (Хромов) Мария

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Хромов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Хромов) Серафима

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хромов Василий

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Хромов Иван

Мать ребёнка: Хромова Зиновья Павловна

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