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Шарабко Олег Иванович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

27.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975

Отец: Шарабко Иван Григорьевич

Мать: Шарабко Маргарита Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
12.08.1996

Жена: Шарабко Наталья Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1998

Дочь: Грачева Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Шарабко Наталья Владимировна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.2004

Дочь: Шарабко Полина Олеговна

Мать ребёнка: Шарабко Наталья Владимировна

Развод
02.12.2009

Жена: Шарабко Наталья Владимировна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.2012

Дочь: Шарабко Станислава Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
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