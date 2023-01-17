Шарабко Олег Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975
Бракосочетание
12.08.1996
Рождение ребёнка
31.01.1998
Дочь: Грачева Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Шарабко Наталья Владимировна
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.2004
Дочь: Шарабко Полина Олеговна
Мать ребёнка: Шарабко Наталья Владимировна
Развод
02.12.2009
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.2012
Дочь: Шарабко Станислава Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край