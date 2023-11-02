Коровина Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2020

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020

Отец: Коровин Максим Сергеевич

Мать: Коровина Юлия

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