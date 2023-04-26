Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна

Место рождения

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гирилюк (Гуцевич) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?

Яменка, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Мышленник (Гуцевич) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?

Рождение ребёнка
02.03.1916

Дочь: Зарецкая (Гуцевич) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
1973

Муж: Зарецкий Яков ?

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.