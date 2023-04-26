Гуцевич (Зарецкая Предположительно) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гирилюк (Гуцевич) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?
Яменка, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Мышленник (Гуцевич) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?
Рождение ребёнка
02.03.1916
Дочь: Зарецкая (Гуцевич) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зарецкий Яков ?
Бракосочетание
1973
Муж: Зарецкий Яков ?
Смерть
1973