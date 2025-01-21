(Зыкова) Таиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 15.03.1955 и 15.03.1965
Рождение ребёнка
01.11.1958
Рождение ребёнка
01.04.1961
Казахстан , г Чу
Рождение ребёнка
16.10.1967
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1972
Сын: Зачупейко Александр Иванович
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Антонович
Смерть
Неизвестно