Войтехович Емельян Лукич 16.07.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтехович Емельян Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1898

Дата смерти

18.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1898

Отец: Войтехович Лука Васильевич

Мать: Войтехович Елисавета (Альжа) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтехович Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Войтехович Николай Емельянович

Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Войтехович Ада Емельяновна

Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.05.1929

Дочь: Луцевич (Войтехович) Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Стахно (Войтехович) Лариса Емельяновна

Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Смерть
18.01.1984

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