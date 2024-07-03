Войтехович Емельян Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1898
Дата смерти18.01.1984
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1926
Сын: Войтехович Николай Емельянович
Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Войтехович Ада Емельяновна
Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.05.1929
Дочь: Луцевич (Войтехович) Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: Стахно (Войтехович) Лариса Емельяновна
Мать ребёнка: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Смерть
18.01.1984