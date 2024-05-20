Тимофеев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Маргарита Золтановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Маргарита Золтановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Маргарита Золтановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.2022
Сын: Тимофеев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Тимофеева Маргарита Золтановна