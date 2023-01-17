Глумова Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Глумов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Глумов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Глумова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно