Глумова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Агриппина Андреевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Глумов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Глумов Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Глумова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Глумов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Глумов Дмитрий Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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