Суконщикова Хиония Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиМежду 1846 и 1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Суконщиков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Суконщикова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Суконщиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович
Смерть
Между 1846 и 1847 ст.
281-308об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1847 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 - первые ИВ, где её нет. искать смерть