Суконщикова Хиония Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Хиония Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Между 1846 и 1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Суконщиков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Суконщиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Между 1846 и 1847 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
281-308об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1847 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 - первые ИВ, где её нет. искать смерть

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