Савельева Васса
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Савельев Матвей Фирсович
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Савельев Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Савельев Матвей Фирсович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно