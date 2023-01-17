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Афанасий Фирсонович

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Место рождения

д. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Фирст Семенович

Мать: Мария-Дарья Лаврентьевна

д. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Гайдуков Иосиф Афанасьевич

Мать ребёнка: Варвара Андреевна

Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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