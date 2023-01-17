Афанасий Фирсонович
Место рожденияд. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Фирст Семенович
Мать: Мария-Дарья Лаврентьевна
д. Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гайдуков Иосиф Афанасьевич
Мать ребёнка: Варвара Андреевна
Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Андреевна
Смерть
Неизвестно