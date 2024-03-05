Виноградова (Перфилова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Перфилова) Мария Ивановна

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

20.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1893

Отец: Перфилов Иван Устинович

Мать: Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Климентович

Отец ребёнка: Виноградов Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Климентовна

Отец ребёнка: Виноградов Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Климентовна

Отец ребёнка: Виноградов Климентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Климентович

Отец ребёнка: Виноградов Климентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Климентий

Смерть
Неизвестно
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