Виноградова (Перфилова) Мария Ивановна
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения20.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1893
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Климентович
Отец ребёнка: Виноградов Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Климентовна
Отец ребёнка: Виноградов Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Климентовна
Отец ребёнка: Виноградов Климентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Климентович
Отец ребёнка: Виноградов Климентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Климентий
Смерть
Неизвестно