Утесов (Васбейн) Леонид (Лазарь) Осипович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения10.03.1895
Дата смерти09.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1895 по 1916
Одесса, Украина
Место жительства
С 1917 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1982
Смерть
09.03.1982
Архангельское, Красногорск, Московская область