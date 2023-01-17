Утесов (Васбейн) Леонид (Лазарь) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утесов (Васбейн) Леонид (Лазарь) Осипович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

10.03.1895

Дата смерти

09.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1895 по 1916
Одесса, Украина
Место жительства
С 1917 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1982
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.1982
Архангельское, Красногорск, Московская область
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