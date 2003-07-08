Лазуткин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.2003
Сын: Лазуткин Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Жукова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
10.06.2010
Дочь: Лазуткина Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Жукова Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно