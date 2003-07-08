Лазуткин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуткин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.2003

Сын: Лазуткин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Жукова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
10.06.2010

Дочь: Лазуткина Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Жукова Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Юлия Александровна

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