Бессарабов Николай Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Бессарабов Аркадий Петрович
Мать: Бессарабова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессарабов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Тамара
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Любовь
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно