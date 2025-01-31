Бессарабов Николай Аркадьевич 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабов Николай Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Бессарабов Аркадий Петрович

Мать: Бессарабова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессарабов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Тамара

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Любовь

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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