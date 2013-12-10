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Достовалов Артем Васильевич

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

10.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2013

Отец: Достовалов Василий Сергеевич

Мать: Достовалова Татьяна Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
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