Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

До 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1813
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