Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиДо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1813