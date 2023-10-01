Морозова Римма Георгиевна 05.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова Римма Георгиевна

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Место рождения

Богородское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.03.1940

Дата смерти

01.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940

Отец: Морозов Георгий Васильевич

Мать: Белякова Иллария Васильевна

Богородское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.01.1969

Муж: Тужилин Валентин Владимирович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1970

Дочь: Монахова (Тужилина) Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Тужилин Валентин Владимирович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Тужилина Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Тужилин Валентин Владимирович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.10.2023
Богородское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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