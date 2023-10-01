Морозова Римма Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1940
Дата смерти01.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940
Бракосочетание
18.01.1969
Рождение ребёнка
18.04.1970
Дочь: Монахова (Тужилина) Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Тужилин Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Тужилина Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Тужилин Валентин Владимирович
Смерть
01.10.2023