Алексеев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1976

Отец: Алексеев Михаил Антонович

Мать: Алексеева Эля Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Дьяченко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
26.10.1999

Дочь: Алексеева Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Алексеева Дьяченко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
15.05.2009

Сын: Алексеев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Алексеева Дьяченко Марина Владимировна

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