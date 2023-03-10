Алексеев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1976
Отец: Алексеев Михаил Антонович
Мать: Алексеева Эля Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1999
Дочь: Алексеева Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Алексеева Дьяченко Марина Владимировна
Рождение ребёнка
15.05.2009
Сын: Алексеев Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Алексеева Дьяченко Марина Владимировна