Лях (Титенок) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1982
Рождение ребёнка
13.08.2004
Дочь: Лях Алиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Лях Евгений
Рождение ребёнка
20.01.2010
Дочь: Лях Снежана Евгеньевна
Отец ребёнка: Лях Евгений
Рождение ребёнка
21.06.2013
Сын: Лях Павел
Отец ребёнка: Лях Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лях Евгений