Лях (Титенок) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лях (Титенок) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1982

Отец: Титенок Виктор Васильевич

Мать: Титенок Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.2004

Дочь: Лях Алиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Лях Евгений

Рождение ребёнка
20.01.2010

Дочь: Лях Снежана Евгеньевна

Отец ребёнка: Лях Евгений

Рождение ребёнка
21.06.2013

Сын: Лях Павел

Отец ребёнка: Лях Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лях Евгений

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