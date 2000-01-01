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Коленкин Александр Иванович

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная награда
06.11.1947
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коленкина Анна

Рождение ребёнка
?.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коленкина Анна

Военная награда
06.04.1985
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленкина Анна

Место жительства
Неизвестно
д. Чеченино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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