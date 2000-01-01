Коленкин Александр Иванович
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная награда
06.11.1947
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коленкина Анна
Рождение ребёнка
?.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коленкина Анна
Военная награда
06.04.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленкина Анна
Место жительства
Неизвестно
д. Чеченино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно