Ефимов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Около 1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Николай Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1995

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