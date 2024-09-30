Носков Никадр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Никадр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина (Носкова) Анна Никандровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Носков Федор Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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