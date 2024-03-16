Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Завод Пашия Пермская губерния

Дата рождения

28.03.1879 ст.

Дата смерти

11.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1879 ст.

Отец: Тюленев Иван Иванович

Мать: Тюленева (Осколкова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
13.11.1906

Муж: Яковлев Ефим Яковлевич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1908

Дочь: Семенова (Яковлева) Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич

Смерть
11.01.1958

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