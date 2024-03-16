Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна
Место рожденияЗавод Пашия Пермская губерния
Дата рождения28.03.1879 ст.
Дата смерти11.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1879 ст.
Бракосочетание
13.11.1906
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1908
Дочь: Семенова (Яковлева) Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич
Смерть
11.01.1958