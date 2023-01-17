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Антропов Анкудин Иванович

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Антропов Иван Михайлович

Мать: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Антропов Семен Анкудинович

Мать ребёнка: не указана

Озеро-Казанское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Антропов Архип Анкудинович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Антропов Филипп Анкудинович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Антропов Прокопий Анкудинович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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