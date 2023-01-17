Антропов Анкудин Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Антропов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Антропов Семен Анкудинович
Мать ребёнка: не указана
Озеро-Казанское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1747
Сын: Антропов Архип Анкудинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Антропов Филипп Анкудинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Антропов Прокопий Анкудинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно