Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гуселетов Степан Андреевич
Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гуселетов Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно