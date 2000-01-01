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Гуселетова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гуселетов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гуселетов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гуселетов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Никифорович

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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