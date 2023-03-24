Zidbäck Axel Gabriel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zidbäck Axel Gabriel

Место рождения

Vähäperä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

06.02.1845

Дата смерти

02.01.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1874

Жена: Zidbäck (Grahn) Hulda Alina

Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Zidbäck Johan Elis

Мать ребёнка: Zidbäck (Grahn) Hulda Alina

Рождение ребёнка
25.03.1877

Дочь: Zidbäck (Zidbäck) Edith Maria

Мать ребёнка: Zidbäck (Grahn) Hulda Alina

Смерть
02.01.1879

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