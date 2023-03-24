Zidbäck Axel Gabriel
Место рожденияVähäperä, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения06.02.1845
Дата смерти02.01.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
02.05.1875
Сын: Zidbäck Johan Elis
Мать ребёнка: Zidbäck (Grahn) Hulda Alina
Рождение ребёнка
25.03.1877
Дочь: Zidbäck (Zidbäck) Edith Maria
Мать ребёнка: Zidbäck (Grahn) Hulda Alina
Смерть
02.01.1879