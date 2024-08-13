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Лямкин Афонасий Иванович

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Место рождения

Нижний Катмис

Дата рождения

24.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1921

Отец: Лямкин Иван Васильевич

Мать: Лямкина Пилагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Алексей Афонасьевич

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базылева Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Лямкина) Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Виктор Афанасьевич

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1954

Сын: Лямкин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

Смерть
Неизвестно

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