Лямкин Афонасий Иванович
Место рожденияНижний Катмис
Дата рождения24.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1921
Отец: Лямкин Иван Васильевич
Мать: Лямкина Пилагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямкин Алексей Афонасьевич
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базылева Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Лямкина) Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямкин Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1954
Сын: Лямкин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Смерть
Неизвестно