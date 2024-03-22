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Степан Федоров

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Игнатий Степанов

Мать ребёнка: ?

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иосиф Степанов

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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