Степан Федоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1839
Сын: Игнатий Степанов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иосиф Степанов
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно