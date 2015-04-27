Малышева (Малышева) Антонина Викторовна
Место рожденияд. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Дата рождения03.12.1926
Дата смерти27.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926
д. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Образование
С 1945 по 1950
Вологодский молочный институт
высшее | инженер-технолог молочной промышленности
Работа или профессия
С 29.08.1950 по 01.12.1950
Кадиевский гормолзавод
Главный инженер | Уволена в связи с изменением места жительства
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Табунова Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Работа или профессия
С 19.04.1952 по 01.01.1955
Завод п/я 12
Лаборант | Переведена на должность мастера
Рождение ребёнка
26.07.1954
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
г. Загорск, Московской обл., РСФСР
Работа или профессия
С 01.01.1955 по 19.01.1959
Завод п/я 12
Мастер | Уволена по листу командировке мужа
Работа или профессия
С 22.10.1959 по 05.07.1963
Завод п/я 12
Инженер центральной лаборатории | Переведена на Загорский электромеханический завод
Работа или профессия
С 02.07.1963 по 10.06.1968
Загорский ЭМЗ
Инженер в ЦЗЛ | Переведена на должность ст. инженера
Работа или профессия
С 10.06.1968
Загорский ЭМЗ
ст. инженер технолог на печатных платах
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2015
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь | Разрыв аневризмы аорты
Похороны
Неизвестно
Благовещенское кладбище, г. Сергиев-Посад
Похоронена в семейном захоронении вместе с мужем.