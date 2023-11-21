Любимый Василий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимый Василий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анатолий

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
20.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

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