Ревякина (Лямцева) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Лямцева) Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1955

Отец: Лямцев Дмитрий Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1977

Сын: Ревякин Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Ревякин Алексей Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Алексей Александрович

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