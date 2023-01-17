Ревякина (Лямцева) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1955
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1955
Отец: Лямцев Дмитрий Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1977
Сын: Ревякин Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Ревякин Алексей Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно