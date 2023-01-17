Гусев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Гусев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1883
Дочь: Кондрашкина Анисья Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: ?
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1910