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Гусев Николай Григорьевич

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Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Гусев Григорий

Мать: ?

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1883

Дочь: Кондрашкина Анисья Николаевна

Мать ребёнка: ?

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Гусев Петр Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гусев Иван Николаевич

Мать ребёнка: ?

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1910
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