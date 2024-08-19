Лызин Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лызина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лызина Нина Дмитриевна