Лызин Кирилл Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лызин Кирилл Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лызина Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лызина Нина Дмитриевна

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