Блинов Осип Епимахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Осип Епимахович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.

Отец: Блинов Епимах Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Дочь: Евфимия Осиповна

Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Варвара Осиповна

Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Блинов Евсей Осипович

Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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