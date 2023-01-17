Блинов Осип Епимахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.
Отец: Блинов Епимах Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Дочь: Евфимия Осиповна
Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Варвара Осиповна
Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1755 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно