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Авдотья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Седова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Седов Иван Романов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Седов Михайло Иванов

Отец ребёнка: Седов Иван Романов

Рождение ребёнка
?.05.1795

Дочь: (Седова) Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Седов Иван Романов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Седов Александр Иванов

Отец ребёнка: Седов Иван Романов

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