Авдотья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Седова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Седов Иван Романов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Седов Михайло Иванов
Отец ребёнка: Седов Иван Романов
Рождение ребёнка
?.05.1795
Дочь: (Седова) Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Седов Иван Романов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Седов Иван Романов