Пирогова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1931

Дата смерти

27.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1953

Сын: Пирогов Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Пирогов Вячеслав Иванович

Село Коньково Донецкой области Тельмановского района
Смерть
27.06.2018
Ногинск, Богородский, Московская область
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