Пирогова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1931
Дата смерти27.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1953
Сын: Пирогов Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Пирогов Вячеслав Иванович
Село Коньково Донецкой области Тельмановского района
Смерть
27.06.2018
Ногинск, Богородский, Московская область