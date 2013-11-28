Ушакова Алие Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1946
Дата смерти28.11.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946
Отец: Ушаков Володя
Мать: Эмма
Рождение ребёнка
03.02.1962
Дочь: Бердиева Халима Разиковна
Отец ребёнка: Бекназаров Розик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекназаров Хайдар Розикович
Отец ребёнка: Бекназаров Розик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекназарова Розие Розиковна
Отец ребёнка: Бекназаров Розик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекназарова Фарида Розиковна
Отец ребёнка: Бекназаров Розик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекназарова Селеме Розиковна
Отец ребёнка: Бекназаров Розик
Смерть
28.11.2013