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Ушакова Алие Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1946

Дата смерти

28.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946

Отец: Ушаков Володя

Мать: Эмма

Рождение ребёнка
03.02.1962

Дочь: Бердиева Халима Разиковна

Отец ребёнка: Бекназаров Розик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекназаров Хайдар Розикович

Отец ребёнка: Бекназаров Розик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекназарова Розие Розиковна

Отец ребёнка: Бекназаров Розик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекназарова Фарида Розиковна

Отец ребёнка: Бекназаров Розик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекназарова Селеме Розиковна

Отец ребёнка: Бекназаров Розик

Смерть
28.11.2013
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