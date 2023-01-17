Пьянников Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянников Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2004 г.р.
2009 г.р.
2018 г.р.

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2004

Дочь: Софья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.10.2009

Жена: Пьянникова Ксения Викторовна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.12.2009

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2018

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: не указана

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