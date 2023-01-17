Пьянников Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2004
Дочь: Софья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.10.2009
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.12.2009
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2018
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: не указана