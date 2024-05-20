Ельчин Фирс Исакович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти08.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
С 03.07.1825 по 1834
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Ельчин Иван Фирсович
Мать ребёнка: Ельчина Дарья Никифоровна
Смерть
08.05.1877
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область