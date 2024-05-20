Ельчин Фирс Исакович Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ельчин Фирс Исакович

Место рождения

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

08.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Ельчин Исак Трофимович

Мать: Ельчина (Зорина) Анна Михеевна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
С 03.07.1825 по 1834

Жена: Ельчина Дарья Никифоровна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Ельчин Иван Фирсович

Мать ребёнка: Ельчина Дарья Никифоровна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.05.1877
Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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