Лейко Фома
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лейко Федос
Мать ребёнка: Лейко ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Свиридова (Лейко) Полонея
Мать ребёнка: Лейко ?
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1910
Сын: Лейко Фёдор
Мать ребёнка: Лейко ?
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Лейко Гаврил
Мать ребёнка: Лейко ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лейко Егор
Мать ребёнка: Лейко ?
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Смерть
Неизвестно