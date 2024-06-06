Лейко Фома Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Фома

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лейко ?

Мать: Лейко ?

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лейко Федос

Мать ребёнка: Лейко ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Свиридова (Лейко) Полонея

Мать ребёнка: Лейко ?

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1910

Сын: Лейко Фёдор

Мать ребёнка: Лейко ?

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Лейко Гаврил

Мать ребёнка: Лейко ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лейко Егор

Мать ребёнка: Лейко ?

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Смерть
Неизвестно

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