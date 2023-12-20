Коломийцева устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломийцева устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толбатовская екатерина назаровна

Отец ребёнка: Толбатовский назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толбатовский иван назарович

Отец ребёнка: Толбатовский назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толбатовский алексей назарович

Отец ребёнка: Толбатовский назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова анна назаровна

Отец ребёнка: Толбатовский назар

Смерть
Неизвестно

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