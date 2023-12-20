Коломийцева устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толбатовская екатерина назаровна
Отец ребёнка: Толбатовский назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толбатовский иван назарович
Отец ребёнка: Толбатовский назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толбатовский алексей назарович
Отец ребёнка: Толбатовский назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова анна назаровна
Отец ребёнка: Толбатовский назар
Смерть
Неизвестно