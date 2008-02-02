Пузанова (Фисенко) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.01.1929
Дата смерти02.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пузанов Николай Иосифович
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2008
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край