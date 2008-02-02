Пузанова (Фисенко) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Фисенко) Мария Константиновна

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Место рождения

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.01.1929

Дата смерти

02.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанов Николай Иосифович

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Николай Иосифович

Смерть
02.02.2008
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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