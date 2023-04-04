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Шаховской Дмитрий

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

18.09.1861

Дата смерти

15.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1861

Отец: Шаховской Иван

Мать: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
князь, депутат I гос. думы, министр Временного правительства
Бракосочетание
Около 1885

Жена: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1889

Дочь: (Шаховская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья

Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шаховская) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Шаховская (Шаховская) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

Смерть
15.04.1939
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

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