Шаховской Дмитрий
Место рождения
Дата рождения18.09.1861
Дата смерти15.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаховской Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
князь, депутат I гос. думы, министр Временного правительства
Бракосочетание
Около 1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1889
Дочь: (Шаховская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья
Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шаховская) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Шаховская (Шаховская) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Смерть
15.04.1939
Похороны
Неизвестно