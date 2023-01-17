Чернякова (Яременко) Таисия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1982
Рождение ребёнка
10.02.2005
Дочь: Чернякова Диана Витальевна
Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович
Бракосочетание
22.08.2008
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.2009
Сын: Черняков Вениамин Витальевич
Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
05.01.2016
Дочь: Чернякова Злата Витальевна
Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович
Чехов, Чехов, Московская область