Чернякова (Яременко) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова (Яременко) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

06.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1982

Отец: Ярёменко Сергей Павлович

Мать: Ярёменко Валентина Станиславовна

Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.02.2005

Дочь: Чернякова Диана Витальевна

Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович

Октябрьское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
22.08.2008

Муж: Черняков Виталий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.2009

Сын: Черняков Вениамин Витальевич

Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович

Октябрьское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.01.2016

Дочь: Чернякова Злата Витальевна

Отец ребёнка: Черняков Виталий Владимирович

Чехов, Чехов, Московская область
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