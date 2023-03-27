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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бальзаминов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бальзаминов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Орнатский Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

погост Чуровский, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Фамилию Орнатский получил в стенах Кирилловского духовного училища в награду за отличную успеваемость от епископа Амвросия (Андрея Антиповича Орнатского), который приходился ему двоюродным дядей.В 183... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Орнатский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Михайлова

Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович

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