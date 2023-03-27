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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бальзаминов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бальзаминов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Орнатский Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
погост Чуровский, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Фамилию Орнатский получил в стенах Кирилловского духовного училища в награду за отличную успеваемость от епископа Амвросия (Андрея Антиповича Орнатского), который приходился ему двоюродным дядей.В 183... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Орнатский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Михайлова
Отец ребёнка: Петров Михаил Петрович