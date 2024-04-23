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Овсянников Павел Федорович

Место рождения

Визимьяры, республика Марий эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчагина) Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчагина) Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
29.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчагина) Нина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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