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Логинова Афимья Никитина

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Петр Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Логинов Максим Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Логинов Никула Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Логинов Григорий Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Логинов Сергей Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Логинов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Логинова) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Логинов Герасим Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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