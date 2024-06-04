Логинова Афимья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Петр Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Логинова) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Смерть
После 1762